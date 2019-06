La princesse Charlène starter aux 24 Heures du Mans

En marge du 77e Grand Prix de Monaco, la princesse Charlène, associée au pilote monégasque Charles Leclerc, s’est engagée dans la campagne de sensibilisation à la sécurité routière baptisée #3500lives. Un visuel représentant la princesse et le pilote Ferrari a été dévoilé à cette occasion. Cette campagne de sensibilisation aux dangers de la route vise à lutter contre ce fléau qui tue chaque jour 3 500 personnes dans le monde.

C’est aussi en raison de cet engagement que la princesse Charlène a accepté l’invitation de l’Automobile Club de l’Ouest de donner le départ des 24 Heures du Mans, ce samedi 15 juin à 15 h. Elle s’en est expliqué auprès des organisateurs de la mythique épreuve d’endurance automobile.

Des liens entre le Grand Prix et les 24 heures

« Pierre Fillon, président de l’Automobile Club de l’Ouest, m’a conviée à donner le départ de l’édition 2019 des 24 Heures du Mans. Dans le même temps, le président de la FIA, Jean Todt, initiateur de la campagne de prévention routière #3500lives, m’a proposé d’être ambassadrice de son action pour protéger des vies, notamment celles des piétons. C’est donc bien naturellement et avec un immense plaisir que j’ai accepté de venir aux 24 heures du Mans. »

Une évidence pour la princesse Charlène qui souligne qu’avec « plus de 260 000 spectateurs sur place au Mans et plus de 126 millions de téléspectateurs, cette épreuve peut contribuer activement au rayonnement des messages et des actions pour la sécurité routière, que Charles Leclerc porte avec moi ».

L’épouse du prince Albert II, dans cet entretien accordé à l’Automobile Club de l’Ouest, dresse par ailleurs un parallèle entre les deux épreuves automobiles de la Sarthe et de la Principauté : « Les 24 Heures du Mans sont une épreuve mythique hors normes que le milieu automobile et les pilotes associent souvent au Grand Prix de Monaco, ces deux courses étant des plus prestigieuses à remporter dans une carrière. De plus, mon époux le prince Albert II a donné le départ des 24 Heures en 1992, preuve du véritable relais qui existe entre nos deux courses. Je suis impatiente de découvrir cet environnement, en coulisse et sur la piste. Ce sera pour moi l’occasion de saluer nos représentants monégasques engagés, Olivier Beretta et Stéphane Richelmi, mais aussi Francesco Castellacci. »

« Le sport a des vertus prodigieuses »

L’occasion aussi pour l’ancienne nageuse olympique de rappeler l’importance des valeurs du sport qu’elle défend : « Quel que soit le terrain où il se pratique, qu’il soit individuel ou en équipe, le sport a des vertus prodigieuses. Avec la Fondation Princesse Charlène de Monaco, nous encourageons la pratique du sport notamment à travers le programme “Sport et Éducation” qui aide les enfants à se construire autour des valeurs du sport. »