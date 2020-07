La princesse Charlène prépare une traversée Calvi-Monaco en water bike

C’est un défi singulier: relier les 180 kilomètres qui séparent Calvi de Monaco, par la mer, en water bike. Un défi lancé par la Fondation Princesse Charlène de Monaco qui doit annoncer, ce mardi, la reprise de son Water Bike Challenge, après déjà deux éditions en 2017 et 2018.

Cette troisième édition sera sportivement la plus spectaculaire car deux équipes de quatre athlètes se relayeront en mer pendant près de 24 heures, les 12 et 13 septembre, pour accomplir la distance entre la Corse et la Principauté à bord d’un water bike. Un bateau des mers, qui ressemble à catamaran miniature, mue par la seule force du pédalage.

La princesse Charlène à l’entraînement

La liste des athlètes participants doit être dévoilée au cours de l’été. Mais déjà, la princesse Charlène et son frère Gareth Wittstock, secrétaire général de la fondation, ont attaqué l’entraînement en Corse, pour pouvoir tenir le relais en septembre, et prendre part aux équipes.

Le challenge compte aussi mettre le projecteur sur les actions de la fondation, engagée notamment pour la lutte contre la noyade et le développement des jeunes autour des valeurs du sport. Depuis sa création en 2012, plus de 730.000 personnes particulièrement des enfants ont bénéficié des trois programmes de la fondation dans 34 pays.

Sportivement, le Water Bike Challenge sera le troisième organisé par la fondation. En 2017, l’épreuve reliait Nice à Monaco. Et en 2018, un relais avait été organisé dans la baie monégasque.