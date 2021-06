La princesse Charlène est en convalescence en Afrique du Sud après plusieurs opérations

"La princesse Charlène de Monaco a dû subir plusieurs interventions compliquées après avoir contracté une grave infection oto-rhino-laryngologique en mai, a annoncé ce vendredi matin le Palais. L’opération la plus récente n’a eu lieu qu’hier [jeudi], après que des complications sont survenues lors de sa première opération en mai. L’équipe médicale de la princesse lui a demandé de ne pas faire le voyage à Monaco car la princesse doit encore subir d’autres interventions et se rétablir."

C’est quelques semaines après son arrivée sur le continent africain que la princesse a développé une sérieuse infection des oreilles, du nez et de la gorge.

Le 21 mai dernier, la Palais avait annoncé que la princesse souffrait "d’une infection de la sphère ORL" qui l’empêchait de voyager et donc d’être présente en Principauté pour le Grand Prix de Monaco.

Début juin, le prince Albert, accompagné de ses enfants le prince héréditaire Jacques et la princesse Gabriella, avait pu se rendre auprès de son épouse en Afrique du Sud pour quelques jours en famille.

Depuis, la princesse Charlène a subi une nouvelle opération qui s’est déroulée ce mercredi 23 juin, la forçant à la convalescence.

Interdite de voyager en avion pour rentrer, la princesse ne pourra donc pas célébrer ses 10 ans de mariage avec le prince Albert, le 1er juillet prochain.

Le prince et ses enfants bientôt à son chevet

Dans un communiqué envoyé ce vendredi matin par le Palais, elle explique: "Cette année sera la première fois que je ne serai pas avec mon mari pour notre anniversaire en juillet, ce qui est difficile et cela m’attriste. Cependant, Albert et moi n’avions pas d’autre choix que de suivre les instructions de l’équipe médicale même si c’est extrêmement difficile. Cette année sera la première fois que Je ne serai pas avec mon mari lors de notre anniversaire de mariage en juillet, ce qui est difficile et m’attriste."

"Cependant, Albert et moi n’avons pas eu d’autre choix que de suivre les instructions de l’équipe médicale, même si c’est extrêmement difficile. Il a été pour moi le plus incroyable des soutiens. Mes conversations quotidiennes avec Albert et mes enfants m’aident énormément à garder le moral, mais leur présence me manque beaucoup. J’ai eu la chance de recevoir leur visite en Afrique du Sud, et c’était vraiment merveilleux de les voir. Je suis impatiente que nous soyons réunis".

Le prince Albert se rendra bientôt au chevet de son épouse. Il sera accompagné par ses enfants, le prince héréditaire Jacques et la princesse Gabriella, pour être ensemble près d’elle et la soutenir.