La princesse Charlène s’est rendue mardi matin au Centre de transfusion sanguine du Centre hospitalier Princesse-Grace. Une unité fixe de collecte de sang, de 500 mètres carrés, inaugurée le 30 janvier dernier par le souverain. Qui accueille chaque année 1 200 donneurs.

Après la visite, la princesse Charlène a tenu à se rendre également au service maternité du CHPG, pour rencontrer les jeunes mamans et leurs bébés. Une visite qui avait aussi une charge émotionnelle et symbolique en ce 10 décembre, où là même, il y a cinq ans, la princesse avait donné naissance à ses enfants : le prince héréditaire Jacques et la princesse Gabriella.