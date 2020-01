À Paris, le 15 janvier dernier, la princesse Caroline a participé à la remise des prix de la Fondation Stéphane Bern pour l’Histoire et le Patrimoine, qui se déroulait à l’Institut de France, en présence notamment de la Première dame française, Brigitte Macron.

Créée par le journaliste et animateur amoureux du patrimoine en janvier 2016, la fondation Stéphane Bern pour l’Histoire et le Patrimoine-Institut de France défend le patrimoine et propose de soutenir des projets éducatifs et de partage de connaissances sur l’histoire. Cette année, elle a décerné deux prix liés à son cadre d’action.

Au cours de la cérémonie, la princesse de Hanovre a remis le prix d’Histoire à Clément Horvath pour son ouvrage Till Victory, lettres de soldats alliés. L’ouvrage, paru en 2018 aux éditions Ouest France, s’appuie sur les courriers jamais publiés d’une cinquantaine de soldats des différentes nations alliées de la Seconde Guerre mondiale.

L’auteur, qui reconstitue leur parcours et les illustre de photographies personnelles inédites, de reliques des combats et d’uniformes originaux, a passé quinze ans à collecter ces correspondances oubliées et à mener des recherches à travers le monde afin d’aboutir à ce travail de mémoire.