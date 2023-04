La princesse Caroline auprès des scouts de Monaco pour célébrer leurs 100 ans d'existence

L’Association des Guides et Scouts de Monaco a soufflé les 100 bougies mercredi 12 avril dernier. Une journée célébrée en présence de la présidente d’honneur de l’association, la princesse Caroline, qui a partagé des activités avec les enfants du Centre, les plus jeunes - les "Farfadets" - étant âgés de 6 à 8 ans. Accueillie par la présidente de l’Association des Guides et Scouts de Monaco, Marie-Hélène Gamba, la princesse de Hanovre a également assisté à une présentation du service de maintenance des bâtiments publics sur les travaux de rénovation énergétique effectués dernièrement au sein du bâtiment.

En sa qualité de président d’honneur de l’association, la princesse Caroline a signé le Pacte national pour la Transition énergétique. "Les points de convergence entre l’entité et la MTE ne sont plus à prouver, tant les grands idéaux scouts partagent ceux portés par le Pacte National : respect de l’environnement et de la nature, valeurs humanistes de solidarité et d’entraide, importance du collectif à travers la réalisation de bonnes actions, etc", explique la Mission pour la Transition Énergétique sur sa page Facebook.