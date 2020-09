La princesse Caroline assiste à la remise des diplômes aux élèves de l'école d'infirmiers de Monaco

C’est la dernière année pour Monique Le Du, émue ce mercredi, devant la princesse Caroline, pour la remise des diplômes de la promotion de l’ISFI. Benoîte de Sévelinges, directrice du CHPG, a provoqué les larmes de la directrice.

"Le parcours de Monique Le Du a été exemplaire. C’est une directrice impliquée, généreuse, ferme et compétente." "Partis à quarante, vous n’êtes que vingt et un sur la ligne d’arrivée, a d’abord expliqué Monique Le Du. S’ouvre à vous tous une merveilleuse carrière faite d’éthique et de professionnalisme dont vous êtes désormais les garants. Conservez le désir d’apprendre."

Tony Varo, parrain de la promotion 2017/2020 a souligné, quant à lui, l’engagement que réclame ce métier. "Un patient est avant tout un individu. Gardez votre humanisme et votre sourire. Cette journée est un moment de fête et de partage. Vivez votre métier avec passion."

Si la formation séduit surtout les jeunes femmes, des hommes savent aussi s’y intéresser. À l’instar de Yannick Alla, un des deux garçons de la promo, qui veut poursuivre pour être puériculteur.