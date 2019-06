Avec une architecture contemporaine mais élégante, le projet résidentiel « Intemporel », devrait voir le jour en décembre 2020, au Val de Gorbio. Ce sera une composition de 3 bâtiments, avec en tout, 93 logements et 115 places de parking enterrés. 28 logements aidés seront disponibles.

En 2016, le terrain n’était pas constructible. Après négociations, le promoteur, BNP Paribas Immobilier, a obtenu un accord. « Sur les 40 000 m² de terrain, la mairie a accepté de générer 93 logements si les 3,5 hectares restants étaient cédés », explique Jean-Baptiste Rachou Peraldi, chef d’agence de BNP Paribas Immobilier.

« Un vif succès »

Après les discours de J.-B. Rachou Peraldi et de l’architecte, Renaud d’Hauteserre, c’est au tour du maire, Jean-Claude Guibal, de prononcer quelques mots. « C’est une fierté, pour moi. Nous avons eu des heures de discussions. Avec beaucoup de persévérance, puisque nous avons eu énormément de contraintes, pour la réalisation de ce projet ». Il ajoute : « C’est un vif succès. Il ne reste plus que 12 logements à vendre ! » Le maire a ensuite procédé à la pose de la première pierre, tout sourire. Il était accompagné de l’architecte et des promoteurs. Un buffet avec les invités a suivi ce geste symbolique.