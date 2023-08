La préfecture des Alpes-Maritimes interdit la consommation d'alcool et la vente de boissons alcoolisées à emporter aux abords de l'Allianz Riviera pour toute la saison

Après la trêve estivale, l'OGC Nice fera son retour à l'Allianz Riviera dès ce vendredi en match d'ouverture de Ligue 1 contre Lille. Le coup d'envoi sera donné à 21h.

Mais avant le match, il ne sera plus possible de consommer de l'alcool aux abords du stade. La préfecture des Alpes-Maritimes a en effet décidé d'interdire la consommation d'alcool, la vente d'alcool à emporter et le transport de boissons alcoolisées près du stade.

L'arrêté entre en vigueur dès ce vendredi 11 août et est valable pour toute la saison.

Pour justifier cette décision, l'Etat met en avant de nombreux "rassemblements spontanés liés à la consommation d'alcool sur la voie publique" les soirs de matchs. Une consommation d'alcool à l'origine, selon la préfecture, des incidents lors du match Nice-Marseille du 22 août 2021 et Nice-Cologne le 8 septembre 2022.

Dans son arrêté, la préfecure des Alpes-Maritimes précise que la vente d'alcool est toujours autorisée les soirs de matchs sur "les terrasses des débits de boissons ou restaurants titulaires d'une licence".