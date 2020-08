La préfecture des Alpes-Maritimes détaille le processus qui a conduit à l'annulation du Cannes Yachting Festival

La préfecture des Alpes-Maritimes persiste et signe. "Le préfet des A.-M. n’a, à aucun moment interdit la tenue du Cannes Yachting Festival.". Et de détailler le processus qui a conduit au fiasco.

Le 14 août, l’organisateur communiquait son protocole sanitaire à la préfecture, en demandant qu’une décision soit rendue au plus tard le 17 août. Malgré ces délais réduits, une réunion de travail était organisée le 17 août par la sous-préfète de Grasse pour examiner le protocole sanitaire. « Il a été mentionné lors de cet échange que l’examen d’une autorisation de déroger à la jauge maximale de 5.000 personnes en un espace défini devait être réévalué en cas d’évolution de la situation sanitaire », mentionne la préfecture. Aggravation de la situation sanitaire Depuis le 17 août, les indicateurs se sont rapidement dégradés dans le département. Une nouvelle réunion a été alors demandée par le préfet avec Reed et la ville de Cannes. Il a été alors proposé par les services de l’État plusieurs préconisations visant à réduire le risque d’une contamination massive : étendre les horaires, n’accepter les visiteurs que sur réservations, réserver le salon aux professionnels, séparer en deux sites avec une jauge de 5.000 par site, organiser des tests de tous les exposants. "L’organisateur a refusé les préconisations" "Dans une réunion présidée par le préfet le 20 août, l’organisateur a refusé de mettre ces préconisations, maintenant la demande de dérogation initiale. Le taux d’incidence du Covid étant passé au-delà du seuil d’alerte de Santé publique France, il n’était pas possible d’accorder une telle dérogation. La société Reed a donc pris la décision d’annuler le festival malgré l’action des services de l’État, de la préfecture et de la Ville de Cannes pour aboutir à une solution partagée".