La Poste de Monaco teste un robot 100% électrique pour aider les facteurs dans leur tournée

Aujourd’hui il y a une tournée pour le courrier, une pour les colis, et une pour les Chronopost. Il fallait rationaliser tout ça, mais la sacoche du facteur a ses limites, et le chariot un peu plus gros, aussi. Ils ont donc demandé à la Poste française un coup de pouce.

Les services hexagonaux avaient déjà testé "ALF", et l’ont envoyé en Principauté. L’essai semble concluant puisque Jean-Luc Delcroix envisage déjà de lui ramener des petits camarades. "Pour l’instant nous n’en avons qu’un, mais nous en avons demandé quatre autres, de volumétrie différente." Comprenez des plus petits.

Pas de remplacement

Mais au fait: est-ce qu’on ne serait pas en train de préparer le remplacement de l’homme par les machines ?

Jean-Luc Delcroix s’en défend: "Il n’est pas question de remplacer les facteurs par des robots. La logistique du dernier kilomètre ne pourra jamais être opérée par des machines."

C’est d’ailleurs un débat qu’il ne conçoit pas: "Je peux entendre ces craintes quand on est en pénurie d’emplois. Mais ici, à la Poste de Monaco, nous sommes dans une phase de croissance, et on a plutôt du mal à trouver des livreurs. En avril on récupère les tournées de DPD, ce qui représentera 600 colis par jour entre Monaco et les villes mitoyennes. C’est une logistique supplémentaire. Alors tout ce que l’on peut faire pour diminuer la pénibilité du travail est le bienvenu."

Une aide qui connaît quand même des limites : l’engin ne grimpe pas encore les escaliers, ne distribue pas le courrier dans les boîtes aux lettres, et ne fait pas le café.