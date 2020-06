"La pollution sous toutes ses formes est à proscrire": l’appel du prince Albert II et des écoliers de Monaco contre les déchets

Prince Albert II: "Des actions ludiques pour faire passer un message fort"

Quel est votre regard sur ce programme pour éduquer les enfants à la protection des mers et océans ?

C’est important de montrer que par des programmes éducatifs bien ciblés et encadrés, on peut arriver à sensibiliser les plus jeunes à se rendre responsable d’un lieu pour mieux le comprendre et en être les protecteurs. C’est ainsi que nous formerons la jeune génération à mieux comprendre et protéger ces écosystèmes marins qui sont vitaux. Avec des actions ludiques pour faire passer des messages forts.

Ces plaques pourraient être installées partout en Principauté ?

Nous commençons par ce lieu, il y en aura quelques unes au Musée océanographique. Et il n’est pas impossible de penser qu’on puisse l’étendre à d’autres lieux. Car la pollution sous toutes ses formes est à proscrire.

En parlant de pollution, celles des masques jetables jetés dans les rues est un fléau. L’avez-vous constaté en Principauté ?

Pas trop à Monaco, même si je n’ai pas été partout. Aux abords de la Principauté, par contre, j’en ai vus beaucoup. C’est tout à fait regrettable, je comprends que l’on veuille mettre des amendes plus fortes dans ces cas. Ces masques ne sont pas biodégradables, c’est pourquoi c’est essentiel de les jeter aux bons endroits. Nous avons déjà sensibilisé sur ce sujet, s’il faut refaire des campagnes, on le fera bien sûr.