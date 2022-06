La pole dance fait de plus en plus d'adeptes à Monaco (et mêmes chez les hommes)

J'ai testé pour vous la pole dance

J’ai rendez-vous à 14h30 pour un cours "tous niveaux" de pole dance. Je suis accueillie par Cassandra Carpinelli, la directrice du club. Au total, nous sommes cinq à participer au cours du jour : Enora, Océane, Mirta, Camille et moi. L’échauffement débute en musique, le cours est directement très sportif: abdos, gainage, pompes, étirements... Je m’essouffle assez vite, il faut dire que je ne fais pas beaucoup de sport.

On passe ensuite au véritable entraînement sur les barres, comme tous les niveaux sont différents, Cassandra prend le temps de donner des exercices différents aux filles. Pour moi, elle me demande de commencer par deux postures de base. Je dois m’agripper sur la barre avec mes mains et le pli de mon genou pour tourner sur la barre. C’est assez difficile au début, mais je finis par y arriver. Je ne suis pas très gracieuse mais au moins je tourne.

Pendant une heure, les filles avec moi s’entraident et se poussent vers le haut (littéralement) sous les encouragements de Cassandra. Lorsqu’une d’entre elles rate sa figure et tombe sur le tapis installé au sol, les rires éclatent avant un nouvel essai. Cette ambiance me met en confiance rapidement et malgré mon piètre niveau, je ne me sens pas jugée. En observant le niveau de chacune, je suis impressionnée. Je me rends compte de la difficulté des figures et j’ai envie d’atteindre ce niveau.

J’apprends deux autres figures et essaie de les enchaîner. Ce qui est sûr, c’est que je me suis dépensée puisque j’ai eu des courbatures pendant plusieurs jours. D’après Cassandra, c’est à cause de mon "manque de muscles dans les bras qui peut se combler avec d’autres entraînements".