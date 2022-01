La plus vieille mercerie de Monaco fête ses... 126 ans

Au numéro 11 de la rue Grimaldi, la mercerie De fil en aiguille est comme figée dans le temps. "C’est la plus vieille boutique de Monaco située au même endroit", assure Giovanni Di Salvia, son propriétaire actuel. "Le sixième", estime-t-il, depuis l’ouverture du petit local de 40m² en 1896.

Il en a repris les rênes au milieu des années 90 et a tout gardé du charme du lieu. Lorsqu’on en pousse la porte, il faut se faufiler entre les rayonnages étroits chargés de pelotes de laine, de rubans, de collants, de chaussettes et autres lingeries et vêtements de nuit.

Un petit paradis pour les amateurs et amatrices de couture, de crochet, de tricot ou de broderie. Car il faut assurément un œil expert pour dénicher les trésors dont on a besoin.

Des merveilles oubliées

Derrière le comptoir, sous les murs de bobines de fils aux couleurs de l’arc-en-ciel et de boutons en tout genre, Giovanni Di Salvia a conservé les vieux casiers en bois, aujourd’hui repeints en gris.

À l’intérieur, s’y cachent encore de petites pépites qu’on ne trouve plus ailleurs. "Un jour, une cliente est venue me demander un chapeau de pluie en plastique comme portaient nos grands-mères à l’époque. Je n’en avais malheureusement plus. C’est là qu’elle m’a dit: “Mais si, allez voir dans ce tiroir-là. C’est là qu’ils étaient rangés avant!", s’amuse-t-il en montrant l’ancien meuble de métier. Et effectivement, en fouillant, j’en ai retrouvé un."

Les rayons de la petite mercerie renferment tant de merveilles oubliées. Elles se dévoilent à son propriétaire au gré des années.