La plus belle piscine d’Europe est au MC Bay

L’une des raisons pour lesquelles Monaco est connue de par le monde, c’est la qualité de ses hôtels. Les palaces de la Principauté attirent une clientèle des plus select tout au long de l’année.

Et s’ils viennent du monde entier, c’est parce que les établissements de la Principauté rivalisent d’efforts et d’audace pour leur offrir ce dont ils ont besoin. Des efforts qui ont été récompensés pour le Monte-Carlo Bay par un prix « Villegiature Award 2019 de la meilleure piscine d’hôtel en Europe ».

« Composée d’un grand bassin intérieur/extérieur équivalent à une piscine olympique, ouvert sur un lagon à fond de sable de 100 mètres de long, la piscine du Monte-Carlo Bay Hôtel & Resort méritait bien ce prix » a déclaré la Société des Bains de mer par voie de communiqué.

Ce prix n’est pas arrivé tout seul jusqu’au Monte-Carlo Bay, puisque l’hôtel a postulé pour le recevoir, d’après Frédéric Darnet, directeur de l’établissement : « Nous sommes partis à la conquête de ce prix. Pour nous, rien n’est jamais acquis, nous nous remettons sans cesse en question. »

Retombées internationales

Les Villegiature Awards sont décernés par un jury de 20 journalistes « contribuant à des médias puissants et reconnus dans le monde entier », selon les organisateurs du prix. L’année dernière, c’était l’hôtel Regent Porto Monténégro, au Monténégro, qui avait remporté ce prestigieux prix.

« Les hôteliers décrivent et montrent au mieux leur établissement aux journalistes du jury pour non seulement les convaincre de voter pour eux, mais aussi de relater dans leurs médias régulièrement l’actualité de leur hôtel » apprend-on sur le site des Villegiature Awards. Et c’est un concept qui fonctionne, puisque d’après Frédéric Darnet, il y a déjà des retombées dans la presse internationale.

La Société des Bains de Mer, dans son communiqué, a tenu à rendre hommage à ses équipes : « Au-delà de la beauté et du design offert d’un hôtel, au-delà de son architecture, son atmosphère ou ses prestations uniques, ce sont des femmes et des hommes exceptionnels qui sont mis à l’honneur par Les Villégiature Awards ».

La SBM postule régulièrement à ces distinctions.

En 2017, le groupe avait reçu le prix du meilleur groupe hôtelier d’Europe.