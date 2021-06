La plateforme de livraison de repas Uber Eats débarque dans deux nouvelles villes de la Côte d'Azur

Nice, Cannes, Carros... et maintenant Saint-Jean-Cap-Ferrat et Théoule. La plateforme de livraison de repas Uber Eats annoncé ce jeudi 17 juin via un communiqué son arrivée dans ces deux nouvelles communes des Alpes-Maritimes.

A Saint-Jean-Cap-Ferrat, 5 restaurants seront disponibles cette semaine, 5 également à Théoule.

Et Uber Eats ne compte pas arrêter son développement là. "Nous souhaitons continuer à augmenter notre couverture dans les Alpes-Maritimes et proposer notre application à un bassin de population toujours croissant", précise la société dans un communiqué.