La plasticienne Cristina Marquès, figure de la Côte d'Azur, est décédée

C’est avec tristesse que les Vallauriens auront appris la disparition, à 61 ans, des suites d’une maladie foudroyante, de l’artiste plasticienne, Cristina Marquès. Petite fille du garde champêtre, c’est dans la cité des potiers que Christiane (son prénom d’usage) a passé sa jeunesse et son adolescence, s’investissant particulièrement dans le groupe des majorettes de l’époque ainsi que dans la pratique du hand-ball dans le club local.

C’est vers une vocation artistique qu’elle se dirigea ensuite, sans doute inspirée par le travail des potiers qu’elle avait pu expérimenter dans sa ville. Après avoir suivi les cours de l’école MJM Graphic Design, à Paris, dont elle sortira diplômée en 2000, elle travailla en tant qu’assistante et accessoiriste de plateau pour l’émission Les guignols de l’info sur Canal plus.

Attirée par la création elle commença à concevoir des objets utilitaires et des bijoux contemporains en polymère plastique. Elle s’intéressa alors à un matériau peu exploité qui deviendra son médium de prédilection, le verre acrylique ou plexiglas, menant un travail de recherche qui fut récompensé par une médaille d’argent au concours Lépine en 2004.

Développant sa propre technique de bullage ou trompe-l’œil, elle conquit sa réputation artistique en créant à travers ses sculptures un art personnel tout en spirales, volutes et drapés.

Cérémonie d’hommage le 11 octobre

Elle crée ainsi son identité artistique en se dénommant Cristina Marquès et installe son atelier, à Nice, depuis lequel, laissant libre cours à son imagination et sa puissance créatrice, elle élabore un foisonnement d’œuvres sculpturales qui seront exposées dans d’innombrables lieux, jardins, châteaux ou galeries réputés.

Animée d’une passion sans faille, Cristina s’était essayée ces dernières années à une nouvelle approche de création monumentale pour faire vivre ses œuvres. "Mon œuvre est un miroir du temps présent, de l’ère du plastique, du cristal factice. La découverte du verre acrylique pendant mes études d’art a constitué une épiphanie", résumait-elle.

Une cérémonie religieuse sera célébrée à sa mémoire le mardi 11 octobre, à 11h30, en l’église Sainte-Anne Saint-Martin.

Nice-Matin adresse ses plus sincères condoléances à sa famille, sa maman, Claudette, son frère, Pascal, et son compagnon, Gérard, ainsi qu’à Laure sa sœur de cœur et toutes les personnes atteintes par ce deuil.