La planète Instagram de retour à Monaco

Prêts à réaliser vos plus belles stories ? Le temps d’un week-end, les réseaux sociaux seront branchés sur Monaco. Dès le 5 octobre - date d’arrivée des influencers - les stars du monde virtuel débarquent en marge des Influencers Awards Monaco (IAM). Mais qui risquez-vous de croiser téléphone en mains ? Réponse.

Un jury de pros

L’année dernière, pour le lancement des IAM, Pauline Ducruet endossait le rôle de présidente du jury. Cette année, elle passe le flambeau à la princesse Camilla de Bourbon des Deux-Siciles. Pour l’épauler sans sa mission de nommer les meilleurs influencers, des professionnels issus de différents domaines, mais tous liés à la communication 2.0, complètent le jury.

Ainsi, Mickey Boardman, directeur éditorial du magazine US Paper, Julian Macdonald, fashion designer, Denis Jacquet, fondateur de Day One, Jeentendr Sehdev, auteur de « The Kim Kardashian Principle », Céline Saint Remy, co-fondatrice de l’agence de talents ZAM/Obviously et Caroline Rush, directrice générale du conseil de la mode britannique voteront pour élire les représentants de chaque catégorie (lifestyle, mode, food, travel, health…). Les gagnants se verront remettre une œuvre de l’artiste Laurence Jenkell, une sculpture en forme de bonbon. De quoi faire son plus beau selfie en sortant de scène.

Côté people

Le 6 octobre, à 20 heures, sur le tapis rouge du Sporting de Monaco, il sera possible d’apercevoir le couple Caroline Receveur et Hugo Philip, Lufyyy, youtubeuse et instragrammeuse Belge, les sœurs Kaplan, Salif ou encore l’ancienne Miss France, Laury Thilleman. Bien d’autres blogueurs seront de la partie, les noms tomberont dans les jours à venir.

Outre les influencers, d’autres célébrités sont attendues à l’instar de Slimane, Vitaa, Soulking, Gims, les Gipsy Kings, ainsi que d’autres invités surprises.

En véritable businesswoman, Caroline Receveur avait raflé deux awards l’an passé. L’ambassadrice de plusieurs marques dont APM Monaco est désormais fondatrice d’une marque de vêtements en plus de sa marque de thé détox. Fera-t-elle mieux en 2019 ? Réponse le 6 octobre prochain.