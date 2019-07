La plage s’installe sous les étoiles pour Fight Aids

L’invitation était claire : tenue de plage. Une instruction aussi inhabituelle qu’amusante, poussée par la présence du mythique groupe de rock californien, les Beach Boys.

Avant la sortie prochaine de leur tout nouvel album, et après plus de cinq décennies de carrière, les garçons de la plage, emmenés par Mike Love sont venus dispenser leurs bonnes vibrations.

Et c’est pour la bonne cause, qu’ils ont fait venir le tout Monaco en tenue de plage. La soirée d’hier était en effet donnée au profit de l’association Fight Aids Monaco, présidée par la princesse Stéphanie, et qui œuvre dans le domaine de la lutte contre le VIH.

Tout au long de l’année, l’association permet aux personnes qui vivent avec le virus de bénéficier d’un accompagnement, et de moments de loisirs.

Cette soirée, qui s’inscrit dans le cadre du Monte Carlo Summer Festival organisé par la SBM, permet de récolter des fonds, afin de financer les différentes activités de l’association.

« Vivre avec le VIH n’est pas une honte. On voit encore trop de discrimination. Mais grâce à Fight Aids, je crois que les mentalités commencent à changer à Monaco » a confié la princesse Stéphanie, juste avant le concert.