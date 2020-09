La plage de Monaco a fait le plein de baigneurs cet été

Le site balnéaire du Larvotto a été rendu accessible au public du samedi 4 juillet au dimanche 13 septembre. Le chantier de rénovation de l’esplanade du Larvotto a pu être stoppé durant cette période, après avoir continué de fonctionner durant le confinement. C’était une volonté du souverain que d’ouvrir la plage aux Monégasques et résidents cet été, après deux mois de confinement.

Ils en ont bien profité, à en croire les chiffres de fréquentation révélés par Marie-Pierre Gramaglia, conseiller-ministre de l’Équipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme: "La fréquentation moyenne a été de 2.600 personnes par jour, soit un total d’environ 160.000 usagers, ce qui montre combien nous avions raison d’anticiper le plaisir que les Monégasques et résidents auraient, au sortir de la période de confinement, de retrouver des espaces publics de qualité, accessibles et conviviaux."

Tant que la météo le permet, l’activité balnéaire se poursuit au solarium de la digue, avec l’installation temporaire d’un kiosque et de transats, jusqu’à la fin octobre. Quant au site du Larvotto, les travaux de rénovation se poursuivent avec comme objectif d’ouvrir entièrement plage et commerces à l’été 2021.