La photographe June Newton est décédée ce vendredi à Monaco

Épouse du légendaire photographe Helmut Newton, elle s’était fait un prénom et une place dans cet univers au cours d’une longue carrière.

"Nous déplorons la perte d’une personne exceptionnelle et d’un photographe de renommée internationale", a fait savoir la Helmut Newton Foundation dont elle était présidente, en annonçant sa disparition, sans préciser les causes de sa mort.

Residente monégasque depuis 1981

Née en Australie en 1923, June Browne a commencé sa carrière comme actrice sous le nom d’emprunt de June Brunell.

En 1947, elle rencontre Helmut Newton et l’épouse l’année suivante. Le couple s’installe à Paris en 1970. La renommée de son mari grandissant, elle se lance elle-même dans la photographie, usant du pseudonyme cette fois, d’Alice Springs. Et réussi à se faire reconnaître de ses pairs.

En 1981, Alice et Helmut Newton choisissent la Principauté comme port d’attache, pour vivre et travailler pendant plus de deux décennies.

À la mort accidentelle de son mari en 2004, June Newton a continué à développer la fondation Helmut Newton à Berlin. Elle avait conservé comme résidence principale son appartement monégasque, où elle s’est éteinte vendredi.