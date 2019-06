C’est aussi en qualité de parent d’élève que le prince Albert II a assisté récemment à une séance de plantation d’arbres et de végétation dans le parc paysager de Fontvieille.

Les jardiniers du jour étaient les élèves de la Petite École, où sont notamment scolarisés le prince héréditaire Jacques et la princesse Gabriella.

Ainsi, les fondateurs de la Petite École, Stéphanie Ayre et Aviv Pode, ont accueilli le souverain pour cette journée qui marquait aussi le début d’un partenariat entre l’établissement et la Fondation Prince Albert II.

Les élèves seront sensibilisés via un programme d’éducation qui s’oriente sur différentes thématiques comme : l’océan et le climat, la biodiversité à préserver et la lutte contre la pollution plastique. Ensuite, l’école s’est inscrite dans un plan de donation pour la reforestation en Inde. Enfin, l’atelier de plantation dans le parc paysager de Fontvieille a permis de mesurer l’importance de préserver la nature.