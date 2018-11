La parole des femmes se libère mais le fléau persiste

Ces dernières années, les campagnes autour de la violence à l'égard des femmes se sont intensifiées. Petit à petit, la parole se libère mais le fléau demeure et les chiffres restent alarmants », résume Patricia Martelli, membre du club Soroptimist de Menton, adjointe aux affaires sociales et vice-présidente du Centre communal d'action sociale (CCAS).

La violence envers les femmes reste l'une des moins signalées en raison de l'impunité, du silence, de la stigmatisation et du sentiment de honte qui l'entourent. Économique, physique, sexuelle, politique, psychologique…...