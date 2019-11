Vingt ans ça se fête ! La No Finish Line pour son édition anniversaire cette année, avait choisi la date d’hier, à mi-chemin de la course, pour souffler ses vingt bougies… Et faire souffler un instant les coureurs et les marcheurs qui se sont arrêtés à 20 heures pour marquer le coup et manger une part de gâteau.

Sportivement, pour cette édition anniversaire, l’équipe de la NFL avait pensé un nouveau défi dans la course, le challenge 24 heures, récompensant les équipes qui avaleraient le plus de kilomètres du 20 novembre à 20 h jusqu’au 21 novembre à 16 h. Et c’est l’équipe United We Stand qui s’est distinguée avec 998 kilomètres parcourus.

Un tribut qui s’ajoute aux 231 000 kilomètres déjà parcourus hier en fin de journée avant que ne démarre la soirée d’anniversaire et le karaoké géant.

Un beau score mais qui n’avoisine pas encore l’objectif fixé des 450 000 kilomètres cette année. La pluie qui joue les trouble-fêtes quasiment chaque jour n’arrange rien et freine les ardeurs des marcheurs… Même si on n’est pas à l’abri d’une surprise pour achever le défi ! Réponse dimanche après midi.