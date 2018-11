La No Finish Line se prépare au départ

Presque deux décennies que ça dure. Avec des records toujours plus vertigineux. La 19e édition de la « No Finish Line » démarre ce samedi. Objectif affiché : dépasser le record de 2017 et ses 444 444 kilomètres transformés en autant d'euros pour soutenir les projets sélectionnés par l'association Children&Future.

C'est ce qui motive les coureurs à enchaîner les boucles sur les 1 400 mètres balisés autour du chapiteau de Fontvieille. Un parcours inversé cette année, pour gagner en confort et en fluidité. Et...