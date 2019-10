La No Finish Line conquiert le coeur des Bratislaviens

C’est dans une douceur tout automnale que s’est achevée hier soir la No Finish Line de Bratislava. Nous vous l’apprenions dans notre édition du 21 juin, le concept de course caritative monégasque s’exporte de plus en plus, et cette fois, c’est sur les rives du beau Danube, pas vraiment bleu, que les coureurs ont sévi.

Depuis mercredi à midi, ce sont 2 654 participants qui ont chaussé leurs baskets pour aller courir dans la capitale slovaque, dont certains sont venus exprès de France ou de Belgique. Ce sont d’ailleurs des habitués qui ont remporté la course : Patrice Loquet, 394,5 km, a déjà gagné les courses de Paris, Oslo et Nice, et Mireille Cormier, 261 km, a remporté les six courses (Monaco, Paris, Oslo, Athènes, Nice, et Bratislava).

Au total, l’ensemble des coureurs a parcouru 36 059 kilomètres. Bratislava Marathon, qui a prêté main-forte pour l’organisation, tablait sur 6 000 participants. Pour Philippe Verdier, le fondateur de la No Finish Line, c’est un résultat en demi-teinte : « Nous aurions aimé qu’ils soient plus nombreux. Mais il faut bien reconnaître que deux mois, c’est un peu court pour réunir beaucoup de coureurs. D’un autre côté, la surprise c’est qu’ils courent beaucoup, puisque la moyenne est à 25 km par personne, un peu comme à Monaco. Alors qu’ailleurs, elle est plutôt de 12 à 15 kilomètres. Ce qui est d’autant plus surprenant, puisqu’ils sont très peu nombreux à courir la nuit. »

Invités d’honneur

Parmi les participants, deux personnalités ont marqué la course. Peter Sagan, le célèbre coureur cycliste slovaque, qui bénéficie d’une aura très forte dans son pays et qui portait le dossard numéro 2, a rejoint le prince Albert II, en visite officielle en Slovaquie. Le Souverain n’a pas hésité à chausser ses baskets et son dossard numéro 1 pour effectuer quelques tours de piste, et remettre les récompenses à la fin de la journée.

Les grands gagnants de cette nouvelle épreuve seront toujours les enfants malades.

À Bratislava, on a choisi de soutenir l’association « Children and Future », qui aménage des « terrains de jeu thérapeutiques » pour aider les jeunes enfants, qui doivent subir des examens médicaux invasifs.

L’objectif de ces installations est de leur offrir un cadre sécurisant et ludique pour leur permettre d’affronter l’épreuve qui les attend.