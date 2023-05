Triste d'apprendre le décès de Cathy Richeux, personnalité incontournable de nos plus belles fêtes niçoises.

Je veux rendre hommage à son engagement sans faille pour la communauté #lgbtqia et adresser mes sincères condoléances à tous ceux qui l'aimaient et l’aimeront encore. pic.twitter.com/E5UjHZn4SY