La Monte-Carlo Fashion week célèbrera son 10e anniversaire en mai prochain

Cette année, la manifestation - placée sous le haut patronage de la Princesse Charlène - mettra à nouveau en lumière l’univers de la mode en Principauté en attirant un grand nombre de participants et de professionnels, avec une attention particulière à la mode éthique et durable. Des designers innovants de la scène internationale sont attendus autour de moments de réflexion importants sur les principaux thèmes liés à la circularité, à l’éco-durabilité, à l’inclusivité et à la diversité, qui deviennent de plus en plus essentiels.

La circularité, "clé de l’avenir"

"La circularité n’est pas une tendance de mode temporaire, mais la clé de l’avenir, en commençant par le podium. C’est le pari gagnant de la Monte-Carlo Fashion Week, l’événement qui confirme une fois de plus son rôle de vitrine des tendances et, en même temps, perpétue son essence de plateforme de référence pour une mode circulaire, éthique, éco-durable et inclusive", commente Federica Nardoni Spinetta, créatrice de l’événement et présidente et fondatrice de la Chambre monégasque de la mode.

Défilés de mode de créateurs iconiques, émergents et éco-durables soit internationaux soit monégasques, conférences et symposium sur la mode, événements sociaux, cocktails, fashion hub et pop-up, sont évidemment au programme. Point d’orgue de l’événement, la très attendue Monte-Carlo Fashion Awards Cérémonie, qui récompense les créateurs et personnalités qui se sont particulièrement distinguées dans ce domaine, se déroulera le samedi 20 mai au Grimaldi Forum.

Des lieux emblématiques de la Principauté

Pour sa dixième édition la Monte-Carlo Fashion Week s’appropriera certains lieux emblématiques de la Principauté : une Fashion Map qui s’étend du Yacht-club de Monaco où seront basés le fashion hub, les showrooms, les conférences en partenariat avec l’International University of Monaco et le symposium Financial Times Luxury Summit, en passant par le nouvel écrin de la Collection Automobiles de S.A.S. le Prince de Monaco qui accueillera les défilés, pour terminer à la grande verrière du Grimaldi Forum où se tiendra la prestigieuse Cérémonie des Fashion Awards.

À souligner aussi, l’engagement caritatif de la MCFW© qui soutient pour la septième année consécutive la Fondation Princesse Charlène de Monaco (www.fondationprincessecharlene.mc).

Pour mémoire, l’objectif principal de la Fondation est de sauver des vies en luttant contre les noyades. Ses missions visent à sensibiliser l’opinion publique aux dangers de l’eau, à enseigner aux enfants les mesures de prévention et à leur apprendre à nager. Le sport est également utilisé comme outil pour contribuer au bien- être et au développement des enfants.