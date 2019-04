La Monaco Art Week repart pour une deuxième édition

L’aventure avait été testée l’an dernier pour profiter de l’émulation du salon Art Monte-Carlo. Elle sera renouvelée cette année. Du 24 au 28 avril se tiendra la deuxième édition de la Monaco Art Week. Un parcours à travers une dizaine de galeries de la Principauté qui accueilleront les visiteurs pour leur présenter leurs travaux.

« Il y a de l’enthousiasme et de l’inspiration pour cette nouvelle édition en Principauté. Le pays devient un centre pour le marché de l’art, avec les projets du NMNM et cette foire d’art contemporain » souligne le galeriste italien Fabrizio Moretti, vice-président de la Monaco Art Week, qui voit ce rendez-vous comme « une opportunité pour la population locale de découvrir et comprendre le travail que nous faisons dans les galeries en Principauté ».

Un parcours dans les rues

Ainsi, un parcours de la Condamine au Larvotto permettra de côtoyer diverses créations. Exemples ? Chez NM Contemporary, rue de La Turbie, la part belle sera faite à l’art contemporain italien. Kamil Art Gallery présentera le travail d’Ali Akbar Sadeghi, l’artiste le plus prolifique de Téhéran. Monaco Modern’Art mettra en avant les toiles de Philippe Pastor. Chez Sotheby’s, design et art africain seront mis en avant. Mais aussi des peintures Belle Époque chez Wannenes, le XXe siècle chez Toninelli Art Moderne. Autres exemples ? La galerie Bartoux exposera une toile de Keith Haring, alors que G & M Design accrochera une série de clichés du mythique photographe David Bailey.

Le public pourra découvrir aussi la galerie créée par la maison de ventes Artcurial, qui propose un parcours de sculptures installées dans l’espace public en Principauté. Enfin, chez Moretti Fine Art, c’est une peinture florentine de Giovanni Balducci, « Il Cosci », commandée par le pape Clément VIII en 1 600 qui fera l’événement.