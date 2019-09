Sans mauvais (et facile) jeu de mots, elle fait la pluie et le beau temps. Devant notre petite lucarne, à l’heure des JT de France 2 de 13 h et 20 h, Chloé Nabédian nous prévient d’une perturbation météorologique, d’un épisode caniculaire ou d’une chute de températures. Chez France Télévisions depuis 2016, la présentatrice et journaliste météo de 34 ans - ne lui collez pas le surnom de « Miss Météo » - anime aussi des chroniques scientifiques pour vulgariser cette science, aussi vaste que pointue.

Après un an d’enquête fouillée, elle répond dans un récent ouvrage, aux éditions du Rocher, à une question qui nous taraude tous : « La météo devient-elle folle ? ». Présente à Monaco pour animer une émission Franceinfo en lien avec le dévoilement du rapport du GIEC (*) sur les océans et la cryosphère, elle lève le voile sur cette science qui possède encore ses parts d’ombre.