La maternelle de La Turbie restera fermée jusqu'en septembre

"Après avoir fait le point avec les parents, une dizaine seulement projetait de remettre leurs enfants à l’école. Étant donné le nombre, nous étions dans l’incapacité d’assurer la mise en place du protocole sanitaire avec toute l’attention que requièrent les jeunes enfants" plaide le maire, Jean-Jacques Raffaele.

"Nous avons déjà beaucoup de personnel mobilisé pour assurer les règles sanitaires à l’école élémentaire ainsi que dans les services de la mairie et nous n’en avions pas assez pour rouvrir la maternelle".

D’un commun accord avec l’inspectrice d’académie et les directrices de l’établissement, il a été alors décidé que la maternelle resterait fermée jusqu’en septembre, et que pour ces élèves, l’enseignement à distance serait poursuivi jusqu’aux vacances d’été.

Un groupe supplémentaire à l’élémentaire dès mardi

En revanche, les équipes ont réajusté leur organisation pour permettre, dès le mardi 2 juin, l’accueil d’un groupe supplémentaire d’enfants à l’école élémentaire.

En respectant toujours les règles de distanciation physique et les mesures d’hygiène, ainsi que la prise de température de chaque élève à l’entrée et à la sortie de l’école.

"Ce nouveau groupe permettra d’accueillir un peu plus d’élèves et de laisser certains enfants toute la journée en classe, et pas seulement une demi-journée" ajoute le maire.