La mairie de Monaco n’augmentera pas les tarifs des marchés en 2021

Une séance publique express mais nécessaire. Le conseil communal, mardi soir en mairie, n’a duré que quelques minutes.

Mais a permis aux élus de se prononcer sur quelques mesures. Notamment, une concernant les commerçants.

Amené à réévaluer – comme chaque année – les tarifs des commerces de la halle et des marchés de la Principauté pour 2021, le maire a proposé, exceptionnellement, de ne pas les toucher.

« Au regard de la situation très exceptionnelle, il a été décidé, afin d’encourager la reprise économique et limiter l’impact négatif de cette crise sanitaire, de ne pas augmenter les tarifs du service du domaine communal commerces, halles et marchés pour l’année 2021. De ce service, dépendent beaucoup de commerces fréquentés par les Monégasques et résidents ; aussi n’est-il pas souhaitable qu’une hausse des tarifs engendre une hausse des prix pour le consommateur » souligne Georges Marsan.

Les commerçants des marchés de la Condamine et de Monte-Carlo, apprécieront.