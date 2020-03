La Mairie de Monaco étend son service de livraison de repas à domicile à tous les résidents âgés et fragiles

Afin d’accompagner au mieux la population pendant l'épidémie de coronavirus, la mairie de Monaco a décidé d’étendre son service de distribution de repas à domicile aux aînés âgés de plus de 70 ans et aux personnes fragiles, résidentes en Principauté.

Le numéro à contacter pour cette prestation est le 93.15.22.99 du lundi au vendredi de 8h30 à 18h.

Les plateaux repas sont composés d’une entrée, d’un plat, fromage, dessert et pain. Le tarif est de 9 euros pour le repas du midi et 15 euros pour les repas du midi et du soir. Ce service sera opérationnel à partir du mercredi 18 mars.

La Croix-Rouge Monégasque se mobilise également aux côtés des équipes communales pour assurer ce service à domicile.

Pour les courses hors alimentation, notamment pour les produits pharmaceutiques, un service de livraison a également été mis en place. Pour en bénéficier, contactez le 97.97.68.00 (du lundi au vendredi de 9h à 18h).

Les commerçants du marchés livrent à domicile

La mairie de Monaco a également pris des mesures au Marché de la Condamine et au Marché de Monte-Carlo, qui restent ouverts. Seul le service de restauration sur place est suspendu jusqu'à nouvel ordre.

Afin de limiter les déplacements, la mairie demande de privilégier la commande par téléphone et la livraison de vos courses à domicile. Les coordonnées des commerçants qui sont à votre disposition pour prendre vos commandes. Pour les retrouver, allez sur le site www.mairie.mc

Le service de livraison de la Mairie se chargera de vous livrer gratuitement vos courses à domicile (Monaco uniquement). Seuls seront livrés les produits frais, pas de plats préparés. Les commerçants qui proposent des plats déjà préparés assureront eux-mêmes la livraison.

Enfin, si vous souhaitez vous déplacer pour faire vos achats merci de respecter une distance d'1,5 mètre entre vous et les autres personnes. L’horaire de fermeture du Marché de la Condamine est fixé à 15h30.