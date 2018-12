La madrague du Cap-Martin

A Menton on pêchait le loup, la dorade, le sar, le pageot, la sardine, le merlan, le mulet, le congre et tous les poissons de rocher. On connaissait aussi la pêche au muge, pêche de terre ferme pratiquée au Cap-Martin, où le pêcheur devait s'attacher aux rochers ou grimper sur un arbre et qui donna lieu en 1848 à une violente réclamation des...