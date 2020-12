La liste des villes qui ont annulé leur marché de Noël (et ce qu'elles comptent proposer à la place)

C’est une évidence. Les marchés de Noël, cette année, n’auront pas la même configuration que les années précédentes. D’ailleurs, les revirements de ces derniers jours - ils ont été d’abord menacés, puis autorisés sous certaines conditions - ont incité nombre de villes à les gommer de leur agenda de fin d’année.

C’est le choix (déjà ancien) de Nice. Et, parmi les grandes métropoles de la Côte d’Azur, c’est aussi celui de Cagnes-sur-Mer, de Grasse, de Mandelieu, de Menton, ou encore de Mougins.

Les seules communes d’importance démographique à ne pas avoir baissé les bras se comptent sur les doigts d’une main: Antibes, Cannes, Vallauris, Vence font partie du lot…

Dans la cité des remparts, il n’a, par exemple, jamais été question de tordre le cou à la tradition. "Dès le départ, et malgré le contexte, on avait décidé de l’organiser, nous dit-on en mairie. On avait prévu des chalets de Noël avec vente à emporter mais pas de patinoire à cause des conditions sanitaires difficiles à mettre en place. Maintenant, on attend juste des précisions concernant les manèges, car ce n’est pas très net de ce côté-là."

Pas de marché, mais l’esprit de Noël bien présent

Mais face à la complexité de la situation, des mesures à mettre en place pour le respect des gestes barrières et du couvre-feu, beaucoup ont jeté l’éponge.

À Grasse, on ne s’en cache pas, "un marché de Noël où on ne peut pas manger des churros sur place, ça n’a pas d’intérêt. Le concept n’est pas vendeur."

Et Menton pour sa part, a préféré s’abstenir "afin de ne pas créer de concurrence avec les commerçants locaux qui ont déjà énormément souffert de la crise."

Point commun cependant à presque toutes ces communes: la recherche d’un plan B pour ne pas complètement occulter la magie de Noël. La capitale des parfums envisage ainsi de "transformer les matinales."

Traduction: les marchés traditionnels du matin vont accueillir davantage d’exposants vendant des produits de Noël.

Du côté de Nice où la décision d’annuler a été prise depuis longtemps, Christian Estrosi a assuré que "l’esprit de Noël sera encore plus présent que d’habitude, avec des décorations présentes partout en ville et dans chaque quartier. Un esprit qui sera là pour soutenir nos commerçants. Que chacun vive un Noël de quartier, plutôt que de favoriser une concurrence avec un village de Noël."

À Mougins, où la tenue d’un marché traditionnel "soulevait trop de contraintes", le maire et son conseil municipal ont choisi eux aussi la carte du soutien aux commerces locaux. "L’idée, c’est que chacun reste dans sa boutique, de faire en sorte qu’il y ait non pas un, mais plusieurs petits marchés dans tous les quartiers. Et la Ville leur apportera tout son soutien, notamment en termes de communication."

Et au Cannet-Rocheville, des solutions alternatives ont été étudiées, comme celle d’un village de Noël… virtuel.