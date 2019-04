La Légion d’honneur pour Michelle Mauduit-Pallanca, une Française de Monaco

Elle fait partie de la promotion du 1er janvier dernier. Une nomination avant une cérémonie officielle qui s’est tenue mardi soir, à l’hôtel Hermitage, pour honorer Michelle Mauduit-Pallanca qui a reçu le grade de chevalier de la Légion d’honneur française (Monaco-Matin du 3 janvier).

Une distinction remise par l’ambassadrice de France à Monaco, en présence du prince Albert II et de hautes personnalités monégasques.

Un "honneur et une émotion" pour cette Française établie à Monaco depuis l’année 2000, retraitée de l’Éducation nationale, qui a consacré une grande partie de sa carrière à l’inspection et à la formation.

"Une vie guidée vers les autres"

En Principauté, Michelle Mauduit-Pallanca est aussi une représentante de la communauté française. Au cours de sa vie professionnelle, elle a conduit une mission sur les relations franco-monégasques en matière d’éducation. Depuis l’an dernier, elle préside la Fédération des groupements français de Monaco. Et comme l’a rappelé l’ambassadrice Marine de Trécesson dans son discours, "vous avez offert une nouvelle jeunesse à la Maison de France".

Michelle Mauduit-Pallanca est également secrétaire générale et vice-présidente de la section monégasque de l’Ordre national du mérite et préside le comité d’entraide des Français de Monaco. Des fonctions qui résument son parcours, comme elle l’a indiqué dans son discours, "celui d’une vie guidée vers les autres : les enfants et les compatriotes".