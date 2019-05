Membre de l’association Légion de Marie Monaco qui distribue de la nourriture aux plus démunis de Nice, Jean-Nicolas Rousselot, à la tête de R1 Events a voulu rendre hommage au dévouement de certains bénévoles de l’association. Avec sa société, qui gère des accès aux terrasses, paddocks, bateaux et autres lieux de fête durant le Grand Prix, il espère que cinq bénévoles apprécieront de voir l’événement comme ils ne l’ont jamais vu à la télé. « J’ai décidé de faire bénéficier à deux membres du spectacle des séances d’essais ce jeudi. Et vendredi, trois autres bénévoles viendront assister, en terrasse, au GP2 demain. »

Hier, Patrick Munro et Stéphane Cortes, membres de l’antenne de Nice avec laquelle l’association de Monaco travaille, sont donc venus de la capitale azuréenne.