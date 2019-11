Le Centre de découverte mer et montagne (CDMM) a organisé « Les assises jeunes et Méditerranée », durant trois jours, jusqu’à hier. Pour ce dernier rendez-vous, les 70 jeunes venus de 14 pays différents sont venus à Cap-d’Ail découvrir le dispositif de nurserie de poissons. Un système mis en place depuis juin 2018 dans le port, en partenariat avec les écoles locales et qui a obtenu la certification « Port propre ».

Les adolescents ont donc découvert cette mesure « simple mais efficace », conçue par la société Ecocéan dont la représentante Sabrina Palmieri leur a expliqué le principe.

Dans une cage métallique de la taille d’une grosse bourriche, des coquilles d’huître sont installées pour servir d’habitat aux larves et post-larves de poissons.

Les assises se sont terminées au Musée océanographique de Monaco, aux avant-postes de la préservation des espèces marines. L’occasion de célébrer le vingtième anniversaire des assises jeunesse et Méditerranée.