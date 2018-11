"Là, je suis très inquiet". Le prince Albert II espère un bon mercato pour l'AS Monaco

sur les RÉSULTATS de l'as Monaco

"Je suis toujours optimiste, souriant, guilleret. Là, je suis très inquiet. Il y a des joueurs qui ont des qualités et du talent, des jeunes qui sont très prometteurs, mais ce sont des jeunes… J’espère qu’on va pouvoir se renforcer au mercato. Ce qui me préoccupe aussi, c’est le nombre de blessés. On ne peut ni accuser Thierry Henry, qui n’est pas là depuis très longtemps, ni le staff médical et paramédical, qui est de très bonne qualité. Je crois vraiment qu’il y a un problème de préparation. On pousse les jeunes à jouer plus de matchs, à réaliser une préparation physique plus poussée qui peut entraîner une certaine fragilité de l’organisme avec l’accumulation de matchs de haut niveau, à laquelle ils ne sont pas tous habitués.

"Il y a également de la malchance mais ce problème est un vrai sujet pour l’avenir."

"Je suis informé et sollicité, notamment pour les transferts et les grandes orientations. Mais pour la plupart des transferts à l’intersaison je n’étais pas du tout informé. "

Sur son droit de regard sur les choix du club

"C’est indiqué dans les textes qui régissent les relations de l’actionnariat. Il y a un droit de véto sur le, ou les, nouveaux actionnaires qui sont proposés."

sur les Football Leaks

"Si de telles pratiques devaient être confirmées, elles doivent être condamnées immédiatement. Soyons prudents dans nos jugements et attendons la confirmation de ces faits, qui sont extrêmement graves. S’ils se sont produits, je serai intransigeant."

sur l'ASM Basket

"Le début de saison a été un peu inégal mais il y a beaucoup de qualités dans cette équipe. Heureusement, certains piliers sont restés: Amara Sy, Paul Lacombe et d’autres. Le dernier match européen a été de très grande qualité paraît-il. Malheureusement, je n’ai pas pu voir un seul match de basket depuis le début de la saison. Je suis fautif, je sais, mais il faut peut-être qu’on arrête de m’inviter à d’autres manifestations pour que je puisse aller au basket [rires]. J’irai dès que je peux car c’est un beau sport et une équipe qui, elle aussi, fait honneur à la Principauté. Je souhaite qu’elle fasse une très belle saison."