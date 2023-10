La grande braderie de la Croix-Rouge de Monaco connaît un vif succès

A 7h30 du matin, une heure et demie avant l’ouverture, des dizaines de chineurs patientaient déjà devant les portes de l’espace Léo-Ferré. Au top départ, les 200 fidèles bénévoles répartis sur 15 stands ont vu débarquer une marée humaine bien décidée à opérer de bonnes affaires. Et sans surprise, c’est la partie "grand luxe" qui a rencontré le plus vif succès.

Il a littéralement fallu jouer des coudes pour dénicher du prêt-à-porter, des sacs et chaussures de grandes marques (et en très bon état!) à des prix défiant toute concurrence.

"On s’est fait dévaliser! À 10h30, il n’y avait plus rien et on vend désormais les affaires des autres stands, glisse une bénévole. Un sac de luxe s’est vendu à 1500 euros alors qu’il en vaut peut-être quatre fois plus."

81.000 euros récoltés l’an passé

Une coquette somme qui sera versée dans une cagnotte dévolue à la bonne cause. L’an passé, après deux jours de braderie au chapiteau de Fontvieille, la Croix-Rouge monégasque avait récolté 81.000 euros pour renforcer les liens intergénérationnels et proposer des activités aux aînés sur cette thématique. "Cette année, nous n’avons pas identifié de cause en particulier. La somme récoltée ira aux actions de la Croix-Rouge monégasque et sera potentiellement affectée à tout ce qui est mis en œuvre pour la transition écologique de la Croix-Rouge", nous confiait, il y a peu, Frédéric Platini, secrétaire général de la CRM.

Toute la matinée, donc, la fréquentation n’a pas désempli. Ici, Véronique, une habituée de l’événement, a déboursé 15 euros pour un joli landau en osier qui servira de panier pour son chien. Plus loin, Xavier a trouvé un vélo à roulettes flambant neuf pour Mia, sa fille de 3 ans. Aux anges, forcément. "J’étais venu pour me trouver quelques affaires mais, finalement, je n’ai pris que pour elle", sourit le père de famille. Certains stands comme celui de la vaisselle ont également été pris d’assaut. "Les services vintage en porcelaine plaisent beaucoup aux gens", remarque Jana, une autre bénévole. 3000 personnes étaient attendues par les organisateurs. Ce fut le cas. Et sur un seul jour, qui plus est.