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      Vincent Abril : « Mercredi et jeudi, au Castellet, on va peaufiner pas mal de détails sur un circuit du championnat. »

      Abril : Je voulais rouler plus
      Serge Telle, le prince Albert II et Stéphane Valeri, juste avant la conférence de presse. Mine de rien, un moment historique.

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      PAR L.M. L.M. Mis à jour le 12/03/2019 à 05:10 Publié le 12/03/2019 à 05:10
      Mis à jour le 12/03/2019 à 05:10 Publié le 12/03/2019 à 05:10
      Comme aux Jardins d’Apolline, le déménagement sera pris en charge, et le relogement totalement personnalisé.

      Comme aux Jardins d’Apolline, le déménagement sera pris en charge, et le relogement totalement personnalisé. Michael Alesi / archive Monaco-Matin

      La gestion d’Apolline inspire une solution Quid des logements domaniaux inoccupés ?

      Par L.M. L.M. Le 12/03 à 05h10 MàJ 12/03 à 05h10

      Devant le succès du programme de relogement des résidents des Jardins d’Apolline, l’Etat reproduit la méthode pour plusieurs programmes de démolition et reconstruction, à commencer par le Bel-AirLes Monégasques logés par les domaines occupent-ils tous leur appartement ? Pour Stéphane Valeri et Serge Telle, la question ne se pose pas, car les abus seraient très marginaux

      Vous vous souvenez sans doute du jeu qu’on appelait le taquin. Vous savez, ce petit cadre avec 15 taquets dans 16 cases que l’on faisait glisser de haut en bas et de droite à gauche pour reconstituer une image. C’est exactement ce principe que les autorités de Monaco comptent employer pour mener à bien l’une des phases les plus délicates du grand plan logement annoncé hier par le prince Albert II, le Ministre d’État Serge Telle et le président du Conseil national Stéphane Valeri (voir pages précédentes).

      On casse tout et on refait

      En clair, plusieurs immeubles vont être vidés…

      La suite du direct