La gestion d’Apolline inspire une solution Quid des logements domaniaux inoccupés ?

Vous vous souvenez sans doute du jeu qu’on appelait le taquin. Vous savez, ce petit cadre avec 15 taquets dans 16 cases que l’on faisait glisser de haut en bas et de droite à gauche pour reconstituer une image. C’est exactement ce principe que les autorités de Monaco comptent employer pour mener à bien l’une des phases les plus délicates du grand plan logement annoncé hier par le prince Albert II, le Ministre d’État Serge Telle et le président du Conseil national Stéphane Valeri (voir pages précédentes).

On casse tout et on refait

En clair, plusieurs immeubles vont être vidés…