Le Grimaldi Forum accueille ce matin des représentants de 88 pays réunis à Monaco pour la 36e Conférence ministérielle de la Francophonie.

Un rendez-vous dont le pays est hôte pour la première fois. Autour de la secrétaire générale de la Francophonie, Louise Mushikiwabo, les ministres chargés de ce dossier des 88 États et gouvernements vont échanger pendant deux jours sur le thème « Réconcilier l’humanité et la planète : perspectives dans l’espace francophone à la veille des 50 ans de l’Organisation internationale de la Francophonie ».

En effet, cette session qui s’ouvre en Principauté aujourd’hui constitue une étape importante avec la célébration du 50e anniversaire de la Francophonie, à Tunis en 2020.

En parallèle, cette conférence ministérielle, qui se réunit une fois par an, va permettre de veiller à l’exécution des décisions arrêtées lors d’un sommet et préparer le suivant, se prononcer sur les grands axes de l’action multilatérale francophone, adopter le budget et les rapports financiers de l’OIF et débattre de sujets spécifiques.