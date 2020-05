La France se déconfine... et Monaco se questionne

465 élèves au lieu de 900 retournent ce lundi 11 mai dans un des trois lycées de Monaco. Parmi eux, quelque 155 jeunes habitent en France, principalement dans les communes limitrophes à la Principauté.

Pourquoi la moitié de l’effectif seulement ?

Parce que Monaco a décidé que les lycéens ne seraient présents physiquement que deux demi-journées par semaine, en demi-groupe. Ainsi, ils ne seront qu’environ 60 Première et 60 Terminales au Lycée Albert-Ier ce lundi matin. Autant l’après-midi, mais des élèves différents.

C’est l’extraordinaire casse-tête auquel s’est heurtée l’Éducation nationale de Monaco ; mais seul moyen pour permettre une distanciation de 1,5 m et des classes de quinze élèves maximum.

Tous les enseignants et personnel non enseignant travaillent, soit au total 351 personnes dans les trois lycées Albert-Ier, Lycée technique et hôtelier et le lycée privé François d’assise-Nicolas Barré. Mais certains ne retrouveront pas leurs élèves puisque leur matière n’est dispensée qu’au travers de l’enseignement à distance (la philo par exemple).

Si les frontières européennes restent fermées, Monaco est-il considéré comme un pays d’Europe ?

Monaco, bien que n’appartenant pas à l’Union Européenne et n’étant pas partie à l’accord de Schengen, est territorialement intégré à l’Espace Schengen.

La carte nationale d’identité monégasque et la carte de résident de Monaco sont des documents de voyage reconnus au sein de cet espace. Monaco ne fait donc pas partie des pays non-européens qui, eux effectivement, « resteront fermés jusqu’à nouvel ordre », comme annoncé avant-hier par le ministre de l’Intérieur français, Christophe Castaner, lors de la conférence de presse gouvernementale sur le plan de déconfinement.

Les tests vont-ils se généraliser ?