La Fourchette solidaire remet le couvert

Lancée à l’été 2018, la campagne baptisée « Fourchette solidaire » vise à soutenir les enfants nécessiteux de la région. Jusqu’au 31 août, les dix restaurateurs partenaires ont pour mission de collecter une contribution symbolique de 1 euro sur les additions. À la fin de l’été, le montant sera intégralement reversé à l’association Les Enfants de Frankie sous forme de don.

« On pense qu’un euro ce n’est pas beaucoup, mais ça l’est, reconnaît Francien Giraudi, présidente de l’association Les Enfants de Frankie. Les gens se montrent parfois réticents à donner. C’est difficile mais on y croit. »

10 000 euros et un bus médicalisé

Et elle a raison d’y croire. La première édition aura permis de récolter 10 000 euros et ainsi fournir un bus médicalisé dans la région Paca. Ce véhicule donne l’occasion à de nombreux enfants déficients intellectuels d’assister à des examens médicaux fictifs (auscultation des oreilles, de la bouche, des yeux) et des séances de sensibilisation (découverte de l’uniforme des médecins, apprentissage d’une prise de sang ou un vaccin).

« Ils comprennent mieux comment les choses se passent. Une fois à l’hôpital, ils ont moins de crainte », explique Francien Giraudi.

Grâce à l’opération, l’association pourra répondre aux demandes et aux développements de projets dans la région. La présidente a un objectif particulier : doter les hôpitaux de lunettes protectrices permettant aux enfants de ne pas voir ce qu’il se passe pendant des examens stressants comme des IRM. « Ce n’est pas facile à mettre en place mais je vais le faire », promet-elle.

De Monaco à Londres

Les Enfants de Frankie s’exportent outre-Manche et deviennent « The Frankie Foundation for children ». L’objectif est le même qu’en Principauté : soutenir les enfants malades.

Si la Fourchette solidaire n’est pas encore d’actualité dans la capitale britannique, une journée de solidarité pour les enfants et un gala sont d’ores et déjà prévus au printemps 2020 avec la présence du prince Albert II.