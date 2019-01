La fondation Prince Pierre s’exporte en Europe

Testée l’an dernier, la formule se renouvelle cette année. Le cycle de conférences de la Fondation Prince Pierre se partagera ainsi en 2019, entre Monaco et deux capitales européennes, Madrid et Londres. Un renouvellement du genre pour la fondation présidée par la princesse Caroline, qui convie chaque année des spécialistes de divers horizons pour des conversations autour de l’univers culturel qui ont leur public en Principauté… et désormais ailleurs.

