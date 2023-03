La Fondation au nom de l'emblématique patronne du Stars'N'Bars, Kate Powers, officiellement inaugurée à Monaco

L’annonce avait été faite le 16 juillet dernier, jour où Kate Powers aurait eu 69 ans. Pour se souvenir de la légendaire fondatrice du Stars’n’Bars, active et engagée dans la vie de la Principauté, ses amis ont décidé de créer une fondation. Une nouvelle entité visant à faire perdurer l’héritage laissé par celle qui a été emportée par la maladie, le 30 août 2021.

La nouvelle Kate Powers Foundation a officiellement été baptisée cette semaine, en présence du prince Albert II, président honoraire, qui a appelé au cours de la soirée, "tous ceux qui ont été touchés par Kate" à poursuivre son travail en faveur de la planète et du bien-être.

Autour de lui, 400 invités ont reçu le message, devenu le moteur de Rhonda Hudson, présidente de la fondation, qui expliquait avec émotion en juillet dernier, « qu’avant que Kate ne nous quitte, je lui ai demandé la permission de créer une fondation qui porterait son nom pour continuer ses combats ».

Une équipe féminine et cosmopolite

En souvenir de son amie, Rhonda Hudson entend poursuivre l’héritage, notamment dans le domaine environnemental, avec une équipe cosmopolite et 100 % féminine autour d’elle qui compose le bureau : Karen Bond, Ina McLaughlin, Marina Jahlan Matkova, Martina Rukus, Melinda Nelson, Donatella Campioni, Cecilia Faggionato et Natasha Girardi.

L’un des premiers projets portés par la fondation est de réduire l’utilisation des bouteilles d’eau en plastique en Principauté. L’idée étant de faire appel à des sponsors privés pour acheter et installer des fontaines publiques d’eau filtrée gratuites dans différents endroits de Monaco qui distribueraient de l’eau potable pour ceux qui souhaitent y remplir leurs propres bouteilles et gourdes. L’appel aux dons est lancé sur le site web, pour espérer déployer ces fontaines entre 2023 et 2024.

La fondation compte aussi, dans son entreprise, sur le soutien de personnalités investies dans la vie monégasque comme les anciennes gloires de la F1 Mika Hakkinen et David Coulthard, l’athlète Paula Radcliffe, le musicien John McLaughlin et le cycliste Thor Hushovd. Qui ont toutes et tous répondu présent au lancement de la fondation.