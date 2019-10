La foire : l’attraction où tout le monde se presse

C’est le rendez-vous préféré de la jeunesse de Monaco et des environs.

Et en cette période de vacances scolaires et de congés de Toussaint, personne n’y résiste. La Foire attractions, organisée par la mairie de Monaco et qui se déroule jusqu’à la Fête nationale du 19-Novembre sur l’esplanade du Port Hercule, rassemble quelque quatre-vingts manèges ouverts de midi à minuit.

Pour tous les âges

Si, durant quelques années, le choix fut pauvre du fait d’un chantier public, l’espace dédié à la foire est de nouveau suffisamment vaste. Alors, d’une année sur l’autre, peu de changement. Les incontournables s’inscrivent quasiment dans la tradition monégasque.

Leurs noms ? Astrojet 2, Combat Spatial, Cuzco, Le Cosmos, Les Schtroumpfs, Lol, Mega Dancer, Monte-Carlo Manège, Mini-Karting, Paris Le Cap, Pulsion, Tagada,...

À toute heure, tout le monde peut également se restaurer ; ce qui n’est pas pour déplaire aux salariés de Monaco qui y trouvent aussi une alternative aux adresses habituelles.