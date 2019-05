La fleur d’oranger de retour à Cap-d’Ail

Pas banal de porter un nom de fleur quand on est cueilleuse. C’est pourtant le destin que s’est choisi Muriel Iris : après une première vie dans le cinéma à Paris, c’est vers les plantes qu’elle se tourne avec un retour aux sources, à Cap-d’Ail et dans l’arrière-pays niçois, où, désormais, elle cueille les fleurs et les plantes suivant la saison. Des végétaux sauvages qu’elle transforme en huiles essentielles, infusions et hydrolats, entre autres, et qu’elle vend sur son site Internet.

C’est justement pour la préparation de sa prochaine eau florale qu’on a pu croiser la demoiselle Iris dans le jardin des Douaniers de Cap-d’Ail ces derniers jours, au milieu de la canopée des bigaradiers plus précisément.

« Une eau 100 % Cap-d’Ail »

Avec l’accord de la mairie, Muriel a étendu ses draps aux pieds des orangers et récolté les fleurs une à une, juste celles ouvertes d’un ou deux pétales et jamais plus que ce que l’arbre aurait lui-même fait tomber pour assurer une bonne fructification.

Après ce travail de fourmi, elle amènera sa récolte chez l’agrumiculteur Jean-Noël Falcou, à Vallauris, pour distillation et obtiendra une « Eau de fleurs d’oranger 100 % Cap-d’Ail ». Une eau rare, bio et riche en huiles essentielles aux vertus apaisantes et au parfum gourmand dans les crêpes, par exemple.

Recensement d’agrumes en projet

Une première récolte qui fait regarder plus loin à Muriel Iris. Outre une eau de fleurs de pamplemoussiers, elle a comme projet de recenser les variétés d’agrumes encore présentes à Cap-d’Ail et ses alentours sur le domaine public et chez les particuliers et, pourquoi pas, élargir sa récolte.

« Ce serait une jolie façon de revaloriser le patrimoine agricole oublié de cette partie du département, tout en remettant à l’ordre du jour des gestes ancestraux et faire participer les particuliers à ce renouveau », explique la jeune femme qui espère son Eau de fleurs d’oranger cap-d’ailloise d’ici un mois.