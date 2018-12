La fin du bailleur/payeur ?

Le sujet est ancien, récurrent, et il a été largement abordé depuis le début de la campagne de Stéphane Valeri il y a un an. Il n'y a pas de raison que les bailleurs de logements anciens, généralement occupés par des Monégasques ou Enfants du pays, et encadrés par la loi 1235 qui limite grandement les loyers, « assument un rôle social que l'État monégasque devrait jouer, tant à l'égard des nationaux, que des Enfants du pays. » La solution ? De l'argent.

Une compensation qui prend en compte « l'écart de valeur entre le loyer qui aurait été celui du bien s'il avait été sous secteur libre ancien ou sous loi n° 887 et le loyer qui résulte de l'application de la loi n° 1225. » En terme financier, ce n'est pas rien : on passe quasiment du simple au double !

Mardi soir, dans son...