La fin des magnolias de l'avenue de Verdun

C'est une page de l'histoire de Menton qui s'est tournée hier sous le battement incessant des tronçonneuses et des broyeuses. La sciure plein les yeux et le cœur chagriné, les Mentonnais ont assisté à l'abattage des dix-huit magnolias de l'avenue de Verdun. Dès 7 heures du matin et jusqu'au milieu de l'après-midi, les arbres centenaires malades ont ainsi disparu un par un du paysage.

Au grand désespoir de l'Aspona (Association pour la sauvegarde de la nature et des sites de Roquebrune, Menton et environs) qui s'est battue bec et ongles pour que les...